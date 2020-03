Covid 19 – Gli allenatori no conferenza e parleranno solo con i broadcast

Effetti del Covid 19 – Per le gare di domani a porte chiuse indicazioni precise per i registi: inquadrature più strette del solito sui protagonisti e su chi ha la palla, replay per valorizzare i gesti tecnici, grande attenzione alle panchine e zero (o quasi) immagini degli spalti. Abolite le interviste in campo, sia all’intervallo sia a fine incontro, e quelle in mixed zone; niente immagini nello spogliatoio nel pre gara. Gli allenatori parleranno solo con i broadcast (ci sarà un microfono per mantenere la distanza di sicurezza usato al cinema, il “Boom”) e non faranno conferenza. A distanza dalle panchine anche il bordocampista.