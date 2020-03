COPPA DAVIS 2020 – L’Italia alla fasi finali di Madrid

L’Italia del tennis, come da copione, batte la Corea del Sud per 3-0, chiudendo in anticipo lo scontro diretto, prima delle due partite dei singolari. Decisiva questa mattina la vittoria del doppio Fognini-Bolelli, a Cagliari a porte chiuse. Ora per la squadra di Barazzuti ci saranno le fasi finali di Madrid che si disputeranno a Novembre.

Fabio Fognini (ITA) c. Duckhee Lee (KOR) 6-0, 6-3

Gianluca Mager (ITA) c. Ji Sung Nam (KOR) 6-3, 7-5

Fabio Fognini/Simone Bolelli (ITA) c. Ji Sung Nam/Min-Kyu Song (KOR) 6-3, 6-1

La Redazione