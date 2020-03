Collovati: “Gattuso uomo giusto? Si, è un motivatore ed una persona seria”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Collovati, ex Inter: “Gattuso uomo giusto? Facile dirlo adesso, ma io lo dissi già in tempi non sospetti, vedendolo anche al Milan, che è un lavoratore, un motivatore, una persona seria, non guarda in faccia a nessuno. E’ uno che aggrega lo spogliatoio e non è Gattuso il giocatore, viene da una gavetta e lo sta riversando nella sua carriera da allenatore. A Napoli ha perso molti giocatori e ne ha ritrovati altri. Callejon? E’ un punto interrogativo”.