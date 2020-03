Campionato Serie A – La Lega “favorisce” Napoli e Juve con l’anticipo al venerdì

Capitolo calendario: ieri ufficializzate le prossime due giornate, con date e orari. Il programma chiaramente è molto diverso da quello precedente e ha tenuto conto dei recuperi di mercoledì 18 (Hellas-Cagliari alle 15 e non alle 18,30) e della Champions. Hellas-Napoli e Bologna-Juventus sono state posizionate entrambe venerdì per favorire azzurri e bianconeri impegnati tra una decina di giorni contro Barcellona e Lione. Un favore quello dell’anticipo al venerdì che non era stato fatto all’Atalanta (senza lo slittamento del calendario sarebbe stata impegnata stasera contro la Lazio). Perché? Quando a gennaio era stato fatto il calendario di anticipi e posticipi, la Dea e Lazio erano entrambe in corsa per la Coppa Italia e potenzialmente potevano qualificarsi per le semifinali. Giocare il sabato e non il venerdì, secondo il Corriere dello Sport, era obbligatorio. Per anticipare di 24 ore il match in un secondo momento sarebbe servito l’ok della Lazio. In questo caso non c’era bisogno del via libera di Verona e Bologna che comunque c’è stato.

La Redazione