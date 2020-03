CALCIO FEMMINILE – Milena Bertolini: “Nuova Zelanda? Vogliamo la finale”

Questa sera l’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini affronterà la Nuova Zelanda per la semifinale dell’Algarve Cup. Le azzurre, dopo aver vinto in rimonta contro il Portogallo, cerca il pass per la finale, dove eventualmente attenderebbe la vincente di Germania. Norvegia. “Contro il Portogallo abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, mentre nel secondo tempo siamo migliorate riuscendo a ribaltare il risultato – ha dichiarato Milena Bertolini prima dell’allenamento di rifinitura – Oggi dovremo interpretare bene la partita fin dai primi minuti di gioco. Ho chiesto alle ragazze di giocare con lo spirito giusto”.

Daniela Sabatino: “È un traguardo importante che mi riempie di orgoglio – ha sottolineato l’attaccante – oggi vogliamo vincere e convincere, per far vedere agli italiani che ci seguiranno la nazionale che conoscono. Loro hanno buone individualità, ma se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

La Redazione