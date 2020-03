Belotti/Petagna: il Napoli pensa di proporre lo scambio

Il rinnovo di Milik appare incerto e difficile, le parti stentano a trovare un accordo e per questo il Napoli non può fare a meno di guardare al mercato degli attaccanti. Il primo nome sull’agenda di Giuntoli è quello di Andrea Belotti, centravanti del Torino. Non che la trattativa si presenti facile, vista la reticenza del presidente Cairo a privarsi del “Gallo”. Da qui l’idea di un possibile scambio: il club azzurro potrebbe proporre Petagna ai granata favorendo il trasferimento di Belotti all’ombra del Vesuvio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, paragona la possibile operazione a quella fatta con Roberto Inglese. In merito a Milik i nodi da sciogliere riguardano clausola e diritti di immagine, il Napoli vorrebbe chiudere (scadenza 2021) per evitare di perdere l’attaccante a parametro zero e per evitare nuovi casi Mertens-Callejon.