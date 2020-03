Barbano:“Una partita come Juve-Inter interessa per le sorti dello scudetto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, vice direttore Corriere dello Sport: “La proposta di Spadafora è giusta e di buon senso, mi auguro ci siano le condizioni per renderla possibile. Una partita come Juve-Inter, sia per lo spettacolo, sia per capire come va a finire questo campionato, è interessante per tutti. Agli italiani va riservata la possibilità di accedere al calcio, il mercato in questo momento dovrebbe fare un passo indietro. Il governo può valutare le condizioni per rendere possibile quest’evento, magari anche attraverso un gesto di generosità. Questo è un weekend di assoluta rinuncia a qualunque possibilità di relazione, quindi uno sforzo di generosità da parte di tutti forse ci vuole”.