Quest’oggi il Napoli ha proseguito la preparazione in vista della sfida di venerdì prossimo alle ore 18,30 sul campo dell’Hellas Verona, match che si giocherà a porte chiuse. Nel corso della seduta a Castel Volturno, si sono fermati per infortunio: Maksimovic, Demme e Insigne. Secondo il collega di Tv Luna Carlo Alvino nulla di grave per i tre calciatori partenopei, in vista del match contro gli scaligeri.

La Redazione