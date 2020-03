De Maggio: “Demme acquisto straordinario, arriverà il prolungamento di…”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “La notizia non è del tutto confermata. Ma pare che per l’emergenza conseguente al Coronavirus, si stia pensando persino alla proroga della chiusura delle scuole. La notizia, al momento, va verificata. Ma filtrano queste indiscrezioni sulle decisioni del Governo Italiano per quanto riguarda questa emergenza sanitaria che tiene sotto scacco tutta la nostra Penisola”.

Ha aggiunto: “Lasciatemi dire una cosa sul mercato, il colpo di gennaio l’ha fatto il Napoli, Diego Demme, è stato un acquisto straordinario quello del club partenopeo. Nel frattempo è arrivato anche il report della società, pare che il giocatore abbia accusato un problema al ginocchio. Per quanto riguarda i rinnovi, molto presto arriverà il prolungamento contrattuale di Dries Mertens. Mentre per Callejon si stanno valutando ogni situazione“.