Per Koulibaly meglio una settimana in più di stop, lo spiega il suo ex preparatore Sinatti

Dall’intervista rilasciata a Il Mattino (Clicca qui per la versione originale)

Lo stop fino al 13 potrebbe consentite a Koulibaly di rientrare per la parte finale della stagione. Come si lavora con un calciatore al primo grande infortunio muscolare della sua carriera?

«Conosco molto bene la struttura fisica di Kalidou. La prima difficoltà è quella dello staff medico ed atletico: non avendo mai riscontrato queste problematiche, non è semplice capire subito come comportarsi. L’aspetto principale è il rispetto dei tempi fisiologici: solo questo consente di avere la più bassa percentuale possibile di recidiva. Meglio aspettare una settimana in più che poi dover stare nuovamente al punto di partenza. Ci sono due fasi, quella della riabilitazione e quella della riattivazione che rappresenta il rientro in gruppo. La gestione di questi tempi intermedi è cruciale come lo sono le valutazioni giorno dopo giorno». Fonte: Il Mattino