On.Belotti:”Se l’Atalanta fosse l’unica che passa il turno e non passa la Juve, una goduria immensa”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Belotti, onorevole, sulle parole usate da Agnelli in merito alla Champions:

“Parole di Agnelli? Non posso esprimermi, perché non lo si può dire in radio. E’ una cosa scandalosa, vergognosa. Immaginiamo se l’Atalanta fosse l’unica che passa il turno e non passa la Juve, una goduria immensa. Scudetto? Sono un talebano dell’Atalanta, tutto il resto non mi interessa. Se dovessi fare una scelta, preferirei vincesse la Lazio. La questione che ha sollevato Agnelli è molto pericolosa, perché la finalità è creare la Super League, ma quella con i grandi club, porterebbe ad avere i campionati nazionali inutili. Sarebbe la fine del calcio. Coronavirus? Ovvio che siamo preoccupati. Immaginate come possono essere i tifosi atalantini, aspettano 112 anni per vivere un momento unico e non possono andare a Valencia”.