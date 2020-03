Milik ai titoli di coda: rifiuta la proposta di rinnovo del Napoli

Arek Milik ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e, se non dovesse trovare un accordo sul rinnovo, potrebbe finire sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, sembrano essere saltate le trattative per una continuazione del rapporto, dopo che il calciatore ha rifiutato l’ultima offerta di 4 milioni a stagione proposti dalla società. Il Napoli potrebbe quindi metterlo sul mercato già da quest’ estate, ma ascolterà solo offerte interessanti per il calciatore che finora ha un ottimo score realizzativo.