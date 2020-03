RIVIVI IL LIVE PRIMAVERA 1 – Fiorentina-Napoli 2-1, azzurrini sconfitti dopo un primo tempo regalato

95′ – All’ultimo il Napoli cerca il pari su azione d’angolo con Mamas ma svirgola da pochi passi. Finisce il match dopo cinque minuti.

88′ – Doppio cambio per la Fiorentina. Escono Dutu e Agostinelli ed entrano Ponsi e Chiti. GOOOLLLL – Punizione a spiovere di Cioffi e parabola che batte Brancolini.

83′ – Spunto nello stretto sulla sinistra di D’Amato, cross in area, troppo lungo per i compagni di squadra, l’azione sfuma.

80′ – Spalluto serve il neo entrato Kukovec che tutto solo calcia, Idasiak manda in corner.

74′ – Cross da sinistra di Cioffi e per poco non ci arriva di testa Mamas

72′ – Nel Napoli esce Ceparano ed entra Bozhanaj

70′ – Doppio cambio nella Fiorentina. Escono Duncan e Bianco ed entrano Hanuljak e Kukovec

67′ – Angolo battuto dal Napoli, colpo di testa di Manzi e salvataggio di Brancolini.

62′ – Spunto di Cioffi sulla sinistra, traversone in area e Dutu manda in corner non in maniera ortodossa.

59′ – Conclusione dal limite di Agostinelli e Manzi si oppone da pochi passi.

56′ – Doppio cambio nel Napoli. Escono Labriola e Sgarbi ed entrano D’Amato e Cioffi.

55′ – Punizione dal limite calciata da Labriola, palla che termina sulla barriera.

54′ – Ammonito Dutu.

53′ – Contropiede del Napoli, Sgarbi riceve palla, entra in area e mette il pallone in mezzo, scivola Vianni e l’azione sfuma.

52′ – Punizione a due in area per la Fiorentina, calcia Beloko e respinge il muro del Napoli in angolo. La punizione nasce dal retropassaggio all’indietro di Manzi e Idasiak blocca il pallone.

48′ – Secondo cartellino in casa Napoli, stavolta tocca a Sami

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio nel secondo tempo. Angelini toglie Marrazzo ed entra Mamas

47′ – Dopo due minuti termina il primo tempo.

44′ – Doppia occasione per la Fiorentina, tiro di Agostinelli, respinge Idasiah, sulla ribattuta calcia Spalluto, blocca il portiere polacco.

43′ – Raddoppio della Fiorentina, dalla bandierina, in mischia Simonti da pochi passi batte Idasiak.

40′ – Primo giallo del match, lo subisce Marrazzo del Napoli.

33′ – Duncan riceve palla, si gira nello stretto e calcia, devia in angolo la difesa del Napoli.

32′ – Vantaggio della Fiorentina, tiro di Duncan, salva Idasiak, sulle respinta Bianco segna e sblocca il match

30′ – Cross di E. Pierozzi per Spalluto che cerca di calciare, respinge Manzi.

27′ – Nella Fiorentina esce per infortunio Pierozzi N. ed entra Agostinelli.

26′ – Angolo battuto dalla Fiorentina, sponda di Spalluto e la difesa del Napoli spazza lontano.

19′ – Tiro dalla distanza di Fiorini, parata a terra di Idasiak.

17′ – Dal corner sponda di Fiorini e Vianni per poco non fa autogol, palla sul palo.

16′ – Spalluto riceve palla, si gira nello stretto e calcia, si salva la difesa azzurra in angolo.

14′ – Tiro dai 25 metri di Duncan e Idasiak devia con la punta delle dita in corner.

8′ – Conclusione da posizione esterna di Labriola, muro della difesa di casa.

7′ – Fiorentina ad un passo dal vantaggio, rimbalzo strano che consente a Bianco di colpire di testa e palla che va sulla traversa deviata da Idasiak.

6′ – Tiro di Nicolò Pierozzi, debole e centrale, blocca centralmente Idasiak.

4′ – Verticalizzazione della Fiorentina, palla per Spalluto che stoppa e calcia, non perfettamente, attenta la difesa del Napoli che copre al meglio.

Sarà la Fiorentina a dare il calcio d’avvio

I due capitani. Per la Fiorentina, maglia viola, Dutu, per il Napoli, casacca azzurra, il difensore Manzi.

Fiorentina (4-3-3) – Brancolini; Pierozzi E., Dutu (C), Dalle Mura, Simonti; Beloko, Fiorini, Bianco; Duncan, Spalluto, Pierozzi N. All. Bigica

Napoli (4-5-1) – Idasiak, Zanoli, Zanon, Ceparano, Manzi (C), D’onofrio, Marrazzo, Sami, Vianni, Labriola, Sgarbi All. Angelini

Arbitro: Eduart Pashuku di Albano Laziale; Ass1: Veronica Verottel di Latina; Ass2: Marco Carrelli di Campobasso

14,58 – Il match presso lo stadio Comunale Bozzi di Firenze, si giocherà a porte chiuse, a causa del Coronavirus

14,30 – Il Napoli inizia la fase di riscaldamento in vista delle sfide delle ore 15,00 contro la Fiorentina.

Quest’oggi allo stadio Comunale Gino Bozzi, con fischio d’inizio alle ore 15,00, i padroni di casa della Fiorentina allenati da Bigica, affronteranno il Napoli di Angelini. Dopo la sosta forzata a causa del Coronavirus, si torna in campo e gli azzurrini cercheranno conferme dopo il buon punto sul terreno della Roma. All’andata la sfida terminò 1-1, quindi si preannuncia una sfida equilibrata. Ilnapolionline.com vi informerà in tempo reale.

La Redazione