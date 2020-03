Incontro De Laurentiis-Gattuso,si è parlato dei rinnovi!

Quest’oggi è avvenuto un incontro ,a Castel Volturno , tra il presidente De Laurentiis ed il mister Gattuso.I due hanno parlato molto su quelle che saranno le scelte e le strategie per la sfida di Champions contro il Barcellona. Inoltre si è discusso sui rinnovi ,sia dei calciatori che del mister.Per Martens già nei giorni scorsi c’è stato un passo importante.Mentre con il mister il contratto verrà rinnovato in automatico in caso di qualificazione in Champions.Ma qualora non arrivasse,in virtù dei buoni risultati, c’è comunque buona volontà da ambo le parti di continuare insieme.