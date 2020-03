Il Napoli visiona un giocatore francese per l’attacco

Il Napoli in estate rivoluzionerà il proprio attacco. Dopo l’arrivo di Politano nell’ ultima sessione di mercato, e l’acquisto di Petagna che arriverà a giungo, il Napoli valuta un altro calciatore. Il nome è quello di Jean Philippe Mateta, sempre sui radar degli azzurri, accostato anche come possibile acquisto per sostituire Llorente già da gennaio, ma non se ne fece più niente. Il centravanti francese rientra da un lungo infortunio ed il Napoli vuole valutarne le condizione prima di portarlo in azzurro in estate.