Chiariello:”Non so se vieteranno agli italiani di andare in Spagna”

Queste le parole di Umberto Chiariello,a Radio Punto Nuovo, sulla sfida di Champions tra Barcellona e Napoli:

“Le probabilità che Barcellona Napoli si giochi a porte aperte, sono altissime. Non so se vieteranno agli italiani di andare in Spagna, ma bisogna vedere l’evoluzione degli eventi. Di fronte a questo evento storico per il Napoli, Koulibaly ci sarà o non ci sarà? Forse bisogna evitare forzare i recuperi per non fare la fine di Parma. Gattuso è obbligato a schierare la coppia Maksimovic-Manolas, che sarà con ogni probabilità anche quella della prossima stagione”.