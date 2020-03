Che striscia, e anche positiva, quella di Di Lorenzo in azzurro. Ricorda Callejon

Fermo restando che i colleghi delle altre squadre hanno comunque giocato meno, considerando l’assenza di impegni in Europa, nel Napoli nessuno può reggere il confronto con Di Lorenzo: la sua unica sosta stagionale, dicevamo, risale alla quarta di campionato con il Lecce. Una vita fa: dall’epoca, ha collezionato la bellezza di 31 partite consecutive per intero. Titolare inamovibile e a quanto pare difficilmente sostituibile. Se non insostituibile. Da un punto di vista della resistenza e della continuità, insomma, non può che ricordare Callejon; José che tra l’altro nelle stagioni 2014-2015 e 2017-2018 le ha giocate addirittura tutte, è vero, ma ogni tanto partiva dalla panchina o magari usciva a gara in corso. Respirava, insomma. Fonte: CdS