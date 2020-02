ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – F. Simonetti (att. Empoli Ladies): “I tifosi sono la nostra arma in più”

Il campionato di serie A, al di là della Juventus che contro l’Inter ha confermato di essere in grande spolvero, sta dimostrando di essere interessante. Dalla lotta al secondo posto alle rivelazioni Empoli Ladies e Florentia, insomma ancora tutto da vedere. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante della squadra di Pistolesi Flaminia Simonetti.

Avete incontrato tutte le prime della classe, ma a tuo avviso cos’ha la Juventus che la rende la più forte rispetto alle altre? “Secondo me la Juventus rispetto alle prime della classe ha un altro tipo di mentalità, entrano in campo per vincere e lo dimostrano in campionato e anche in Coppa Italia, dove noi abbiamo potuto fare poco per controbatterle. Anche le altre sono forti, però le bianconere sono al momento più solide”.

A questo punto della stagione ti aspettavi che l’Empoli fosse così in alto in classifica? “’Obiettivo prefissato è sempre stato la salvezza però abbiamo affrontato tutte le partite con l’idea di provare a vincere e a volte sono anche arrivati risultati inaspettati per noi. Quindi ad oggi, per quello che abbiamo mostrato in campo meritavamo anche un posto migliore”.

Voi e la Florentia siete le sorprese del campionato. Dovessi avere un loro punto di forza, cosa ti piacerebbe da trasmettere all’Empoli? ” La cosa che abbiamo di diverso rispetto a loro, è che sono in serie a già da due anni consecutivi e godono di un’esperienza maggiore rispetto a noi. Quando tu hai alle spalle diversi campionati, sai come giocare contro le più forti. Non è un caso che loro hanno battuto, il Milan, la Roma e pareggiato contro la Juventus. Il prossimo anno sicuramente sapremo come affrontarle ad armi pari”.

Sicuramente un vostro punto di forza è il pubblico che vi segue ovunque. Quanto questo vi sta favorendo per restare in alto in classifica? “Diciamo che avere un supporto così caloroso ci fa molto piacere e ci aiuta in momenti delicati della partita. In questa stagione i nostri tifosi ci seguono ovunque, noi ovviamente puntiamo a dare il massimo per renderli orgogliosi di noi”.

Prossimo turno sarà contro il Tavagnacco che ha cambiato la guida tecnica. Per voi sarà un vantaggio o un’insidia maggiore? “Domenica è una partita decisiva dal momento che è uno scontro salvezza. Sicuramente dovremo stare attente perche loro come noi avranno tanta voglia di portare a casa i 3 punti. Il cambio di allenatore potrebbe essere un’insidia, perchè non sappiamo come giocheranno dal punto di vista tattico, perciò massima concentrazione”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco