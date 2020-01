Domani pomeriggio, in occasione del “Memorial Giovanni Ardone” si giocherà un test amichevole davvero interessante tra la scuola calcio Smedile Fc Napoli, affiliata con l’Udinese e il Napoli Under 15 classe 2006. Partita che servirà alle due compagini per arrivare al top in vista dei rispettivi impegni.

La Redazione