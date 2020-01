Ultime da Castel Volturno: 6 azzurri lavorano a parte

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con serie di torelli e attivazione. In seguito esercitazioni tecnico tattiche per reparti e tiri in porta.

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens.

Koulibaly ha svolto la prima parte di esercitazioni sulla linea difensiva in gruppo e parte della sessione personalizzato. Maksimovic ha svolto gran parte di allenamento con il gruppo e parte personalizzato.

Domani seduta pomeridiana.