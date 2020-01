LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Perugia

Premere f5 per gli aggiornamenti

Questo pomeriggio allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà l’ottavo di finale di Coppa Italia tra il Napoli e il Perugia. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso farà ampio turnover contro la squadra umbra per valutare al meglio la rosa a disposizione. Per il neo allenatore avversario Serse Cosmi, si augura una prestazione più che positiva, in vista poi del girone di ritorno di serie B. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

