Dalla panchina decisivi gli ingressi di Elmas e Mertens

Solo il difensore è un flop per Il Mattino. Dalla panchina così

HYSAJ 5,5 La prima mossa di Gattuso a inizio ripresa. Si piazza sulla destra dirottando Di Lorenzo al al fianco di Manolas. Nemmeno il tempo di prendere le misure al campo che Boga gli sfugge con una facilità preoccupante. Locatelli lo “cintura” in area, ma l’arbitro non se ne accorge e non concede il rigore.

ELMAS 7 L’uomo della provvidenza con un gol in pieno recupero. Entra per fare la mezzala destra e dopo nemmeno 5 minuti dal suo ingresso in campo si prende un cartellino giallo. Prova a dare una mano sia in fase offensiva che in copertura. Riesce a dare una bella mano al centrocampo.

MERTENS 6 Avrebbe subito la possibilità di sbloccarsi, ma il suo colpo di testa da due passi esce fuori di un soffio: errore di leggerezza gravissimo. Da una sua conclusione velenosa nasce l’occasione del gol annullato a Callejon per fuorigioco. Ingresso comunque positivo per dare la scossa all’attacco azzurro.